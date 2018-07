– Site para discussões entre garotas, Luluvise, recebe investimento (via @TechCrunch) migre.me/66onf

– Serviço de compras coletivas da Amazon identifica qdo usuário não quer mais receber ofertas por e-mail (via @SAI)migre.me/66oun

– Descoberto modo de foto panorâmica escondido no iPhone (via @thenextweb)http://migre.me/66p2a

– As 20 startups mais inovadoras (via @sai) http://migre.me/66owA

– Número de internautas na Índia supera os 100 milhões pela 1ª vez. (via @thenextweb) http://migre.me/66p5g

– Perfil do fundador do LinkedIn, Reed Hoffman, publicado no @nytimes http://migre.me/66pfj

– Entidade de defesa do consumidor dos EUA recomenda o iPhone pela 1ª vez em 2 anos (via @businessinsider) http://migre.me/66pK7

– Política de promoções à empresas é ainda mais restritiva no Google+ do que no Facebook. (via @thenextweb) http://migre.me/66p8b

– Firefox 8 integra busca no Twitter (via @techradar) http://migre.me/66puQ

– Música e livros que inspiraram Steve Jobs (via @sai) http://migre.me/66oAd

– BankSimple muda de nome para Simple e começa a convidar primeiros clientes (via @thenextweb) http://migre.me/66pjR

– A privacidade, de acordo com o Google e o Facebook. http://migre.me/66pxx

– Shuffler.fm cria app no estilo do Flipboard para descobrir músicas. (via @thenextweb) http://migre.me/66ply

– Last.fm atinge a marca de 60 bilhões de músicas sincronizadas (scrobbled). via @thenextweb) http://migre.me/66pnn

– Novidades da App Store 2.0 não são para o Brasil (via @webholickers) http://migre.me/66pBZ

Siga o blog também no Twitter e no Google+.