– Primeiro microprocessador, Intel 4004 faz 40 anos (via @harrymccracken)migre.me/6ayaz

– Aeroporto de Moscou vai permirtir fazer checkin pelo Skype (via @WSJ)migre.me/6ayed

– Os planos de Jeff Bezos para a Amazon — 14 anos atrás (via @SAI) migre.me/6aylP

– Os melhores eventos de startup deste fim de ano no Brasil (via @innoveur)migre.me/6aypE e migre.me/6ayqp

– Laughing Squid faz 16 anos (via @thenextweb) http://migre.me/6azmG

– Spotify começa a operar na Bélgica, na Áustria e na Suíça. (via @techcrunch)http://migre.me/6ayum

– Yipit lança app que agrega ofertas de compras coletivas (via @thenextweb)http://migre.me/6azoR

– Startups que vão participar da competição do ‘Le Web’, maior conferência europeia do tipo. (via @thenextweb)http://migre.me/6aywn

– 21212, acelerando empresas do Rio (via @thenextweb) http://migre.me/6ayzr

– Novo player de vídeo da SambaTech (via @sambatech) http://migre.me/6ayBr

– 7 personalidades da tecnologia que você nunca ouviu falar, por Marc Andreessen e Ben Horowitz. (via @forbes)http://migre.me/6aAuZ

– Aceleradora abre nova chamada de startups no Brasil. (via @aceleradora)http://migre.me/6ayJx

– Código do Kindle Fire já foi quebrado. (via @thenextweb) http://migre.me/6ayPW

– Como a cidadania na internet vai definir o futuro das nações (via @techreview)http://migre.me/6aA8z

– A Amazon comprou a Yap para concorrer com o Siri? (via @techreview)http://migre.me/6aAcX

Siga o blog também no Twitter e no Google+.