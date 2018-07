O New York Times publica nesta quarta-feira uma reportagem assinada por Jessica Michault sobre como o mercado de luxo tem crescido no Brasil, mas pouco desse segmento acompanha o aumento das vendas pela internet no País.

Uma das explicações levantadas pela reportagem é que os consumidores , que “gostam de ser paparicados pelos vendedores”, esperam um serviço de alta qualidade e uma experiência mais pessoal na hora de comprar produtos do tipo.

Outra dificuldade é ainda a falta de infraestrutura de rede, já que a maior parte dos internautas têm conexões lentas para usos avançados, como “download de vídeos e jogos em tempo real”, diz o texto.

Apesar disso ainda há bastante oportunidades já que, segundo a reportagem, a maior parte das compras na internet é feita por pessoas com menos de 30 anos, cerca de 60% da população brasileira. O grande uso de redes sociais no Brasil também é visto como outra vantagem pelos grupos que têm investido nesse segmento no País, como os sites e-closet.com.br, farfetch.com, mrporter.com, netaporter.com, outnet.com.

Veja lá.

Siga o blog também no Twitter e no Google+.