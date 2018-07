Os criadores do agregador de compras coletivas Save Me, comprado pelo grupo Buscapé no ano passado, criaram um canal online para monitorar os sites de ofertas no País em parceria com a consultoria de comércio eletrônico eBit, do mesmo grupo.

O InfoSaveMe traz informações sobre faturamento, cupons vendidos, ticket médio (valor médio gasto em cada compra), a quantidade de ofertas ativas e o “valor economizado” com os descontos oferecidos. Os relatórios são semanais e há informações desde o início de outubro.

Abaixo, o infográfico com os dados de novembro divulgados pelo site:

