Foram seis anos de especulação sobre um serviço de armazenamento online do Google. Enfim, o Google Drive foi lançado e, agora, a empresa também tem sua camada de sincronização de arquivos online, como Microsoft, Apple e Amazon já haviam criado.

Mas foi preciso uma empresa pequena de São Francisco, o Dropbox, mostrar que havia um grande mercado a ser explorado para que as grandes empresas de tecnologia já estabelecidas perceberem que tinham ficado para trás.

Criar um arquivo digital para documentos, fotos, música e qualquer outro conteúdo que o usuário quiser guardar ou compartilhar é essencial para lidar com diferentes tipos de dispositivos eletrônicos, como tablets, celulares e desktops. É isso que o Dropbox, o iCloud da Apple, e agora o Google Drive fazem.

O Drive é quase uma cópia do serviço criado pelos empreendedores Drew Houston e Arash Ferdowsi em 2008 – a diferença é que documentos podem ser editados pelo Google Docs, e ainda há um plug-in para fazer isso mesmo se o PC estiver desconectado. Instala-se um programa no computador e é criada uma pasta, igual a qualquer outra, para guardar arquivos online. Quem já usa o Docs para guardar arquivos e editar documentos, verá seu conteúdo ser exportado para essa mesma pasta. Há uma opção para quem não quiser enchê-la com conteúdo velho e inútil.

A partir daí é possível abandonar pen drives e quaisquer outras mídias físicas para transportar os documentos – embora muitos já façam isso usando o e-mail. Todos eles podem ser acessados online, em outros computadores, ou em qualquer dispositivo, como tablets e smartphones, que tenham um aplicativo equivalente. O Drive oferece 5 gigabytes (GB) gratuitamente – ao contrário de 2 GB do Dropbox. E é possível comprar mais espaço (20 GB, 100 GB e 1 terabyte – 1024 GB ), pagando mensalidades (US$ 2,49, US$ 4,99 e US$ 49,99, respectivamente). O valor é menor do que o cobrado pelo Dropbox – US$ 9,99 (50 GB) e US$ 19,99 (100GB).

Se a novidade parece mais uma invenção de cinco ou dez anos atrás, você está certo. É o tipo de ideia que já deveria existir há muito tempo. E é aí que entra a questão: o Dropbox e seus concorrentes só existem porque há uma brecha nos computadores. A base que consolidou seus sistemas operacionais usados até hoje foi construída em um momento em que a internet tinha pouca relevância, era lenta e não oferecia espaço suficiente para guardar coisas online. Nessa época, a mídia física era a forma mais fácil de compartilhar conteúdo.

Há meia década já não é assim, mas os sistemas, como Windows e Mac OS, pouco fizeram para se adaptar a esta nova realidade – e moldá-la. Com a chegada dos aparelhos feitos para a mobilidade, a falta de um sistema integrado com a rede fica ainda mais exposta.

O Google tentou mudar este cenário quando criou seu próprio sistema operacional, o Chrome OS, em 2009, que funciona online – a próxima versão deverá incluir o Drive. Mas há poucos modelos à venda desde o lançamento dos primeiros no ano passado (e eles ainda nem chegaram ao Brasil).

A computação em nuvem ainda está engatinhando, mas serviços como o Dropbox e o Drive mostram que ainda há muitas oportunidades para novas empresas desenvolverem soluções online para o dia a dia digital.

Drew Houston, um dos fundadores do Dropbox, disse recentemente em entrevista à revista Technology Review que seu objetivo é construir o sistema de arquivos da internet para interligar não apenas computadores, tablets e celulares, mas também outros aparelhos como TVs, câmeras digitais e também aplicativos. “Queremos facilitar para que qualquer coisa que consuma ou crie dados possa se plugar (ao Dropbox)”, disse ele à revista norte-americana.

A fala dele é ambiciosa e mostra que seu modelo de negócios vai muito além dos computadores a que estamos acostumados, ao contrário do Drive. Afinal, o dia em que todos os PCs estiverem adaptados à nuvem, o Dropbox será inútil a não ser que tenha criado o seu próprio sistema digital e online até lá.

