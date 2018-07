O pacote da MS ainda faz sentido hoje em dia?

Pelo menos desde 2010 os sites dos EUA que cobrem tecnologia especulam sobre quando a Microsoft lançará uma versão do Office para tablets, mais especificamente para o iPad e os tablets com Android. Mesmo sem fazer referência aos sistemas operacionais de Apple e Google, a empresa já confirmou que o Office 2013 estará adaptado para as telas de toque dos aparelhos. Faz sentido. Uma vez que até o Windows 8 já tem uma interface para os tablets, o Office não poderia deixar de ser reformulado.

Embora o novo pacote de programas de produtividade esteja previsto para os primeiros meses do ano que vem (a versão de testes está disponível para download desde julho), é de se pensar se o formato do Office ainda faz sentido para o mundo que tende a se tornar ainda mais voltado para a mobilidade.

Os programas de edição de texto, planilhas, apresentações como os do Office, foram as vedetes do início da computação pessoal. Eles mudaram – e facilitaram – muito o trabalho cotidiano, seja para escrever um texto, montar tabelas para acompanhar gastos ou criar apresentações de PowerPoint. Não é possível imaginar a rotina de trabalho sem esse tipo de programa.

Já na metade dos anos 2000, os software de escritório migraram para web, mas continuaram a ter basicamente o mesmo formato. O Google Docs é o melhor exemplo, com a vantagem de que todos os arquivos ficam guardados online, e são acessíveis de qualquer aparelho, PC, smartphone ou tablet.

Mas o que se vê hoje é que tais programas não são mais suficientes para dar conta de todas as tarefas para organizar a rotina ou criar projetos. Por isso, novas empresas estão surgindo oferecendo programas online com modelos totalmente diferentes.

Um deles que comecei a usar recentemente é o WorkFlowy. Imagine um documento do Word que você pode dividir tudo em tópicos. Cada um dos tópicos pode ser expandido em mais itens, que também podem ser ampliados da mesma forma. No fim, você tem um lugar para fazer listas de coisas para fazer, organizar ideias de projetos ou qualquer outra atividade que você precisar. É “uma forma de organizar as coisas usando a forma natural do pensamento”, como dizem os criadores.

Claro que o formato do WorkFlowy não substitui completamente os programas de escritório, mas acrescenta uma nova opção para organizar a rotina. Quantas vezes muitos de nós não nos enlouquecemos montando um documento com toda a programação de uma viagem de férias, por exemplo? O WorkFlowy ajuda bastante nesses casos.

Outra proposta curiosa é a da startup argentina Mural.ly, que conheci na semana passada. Lançado em setembro, o site tem um jeitão de um grande mural em que o usuário cola todo tipo de coisa: links, imagens, vídeos, post-its, e textos. É uma forma criativa de guardar ideias para projetos. Nesse mural interativo, é possível ainda criar apresentações mais animadas do que as páginas de PowerPoint. Em vez de slides, a apresentação passeia pelo mural, indo de um lado a outro mostrando as áreas que a pessoa selecionou, onde estão os itens colados. O site deve ganhar aplicativos para tablet e smartphone em breve.

O Evernote talvez seja o melhor exemplo de empresa nova que cresceu depois de criar um novo tipo de programa de produtividade. Seu aplicativos – que servem em qualquer equipamento – permitem guardar anotações de todo tipo, texto, imagem, arquivos ou até gravações de voz. Onde quer que você esteja, com o aplicativo, pode tirar uma foto para lembrar de uma ideia que teve ao ver um cartaz na rua, anotar o nome de um filme que você leu no jornal ou guardar um PDF que você pode precisar no dia seguinte no trabalho.

São só alguns exemplos. Há ainda muitas outras empresas que têm criado programas e serviços que ajudam na rotina. É um novo mercado para quem tem ideias criativas para unir as plataformas móveis às necessidades de trabalho. As planilhas e editores de texto tiveram sua vez, ainda continuarão a ser importantes, mas já deixam de ser as únicas ferramentas de trabalho digitais.

