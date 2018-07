O Porto Digital planeja abrir um escritório em São Paulo para servir de base para empresários de Recife (PE) fazerem negócios na capital paulista.

O diretor de inovação Guilherme Calheiros disse nesta quinta-feira que havia uma demanda das empresas sediadas no parque tecnológico de Recife em ter um local de apoio na cidade. Segundo ele, muitas das 200 empresas do Porto Digital têm clientes no Sudeste e a região representou 25% do faturamento de R$ 1 bilhão em 2010. O parque tecnológico foi criado há 10 anos na região do centro histórico de Recife e é gerenciado pela organização social, financiada pelo governo federal e de Pernambuco.

O escritório em São Paulo servirá tanto como espaço de trabalho e de reuniões para os empreendedores de Recife quanto para os empresários de São Paulo buscarem contato com as empresas pernambucanas. “Esperamos que em abril já comece a funcionar”, disse Calheiros, que trabalha no Porto Digital desde 2006.

Ele e o presidente do Porto Digital, Francisco Saboya, estão em São Paulo nesta semana para olhar os possíveis locais para alugar. “Vimos alguns lugares na Paulista e na Berrini”, disse.

A iniciativa busca sobretudo aproveitar o aumento de investimentos estrangeiros em empresas de tecnologia no Brasil, já que fundos de capital de risco têm se instalado no País.

“Temos grandes multinacionais no Porto Digital, mas precisamos transformar uma empresa local também em uma empresa grande e só se faz isso com capital”, disse. “Há empresas com faturamento de R$ 10 milhões, mas queremos que elas atinjam R$ 100 milhões ou R$ 1 bilhão no futuro.”

