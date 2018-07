Se você tivesse que escolher um símbolo simples para representar um filme. Que símbolo seria?

A imagem abaixo reúne a proposta do designer Hexagonal para 50 filmes.

Pra quem gosta de brincar: entre eles estão, por exemplo, …e o Vento Levou, Matrix, Guerra nas Estrelas, Mad Max, Senhor dos Anéis, Vertigo, Laranja Mecânica, Blade Runner, A Grande Escapada, A Vida de Brian, Hellraiser, 2001, Dracula, Taxi Driver, Fahrenheit 451,De Volta para o Futuro, O Exorcista, Dr. Jivago, Robocop, Eduardo Mãos de Tesoura, JFK, Seven, O Mágico de Oz, Os pássaros, Titatic, O Dia Depois de Amanhã, Planeta dos Macacos, entre outros.

