O site da CNN organizou a base de dados de mais de 6 mil baixas das tropas de coalizão no Iraque e no Afeganistão reportadas pelos governos desde outubro de 2001.

O coração do projeto são duas janelas que mostram simultaneamente o local de nascimento (esquerda) e de morte de cada militar (direita).

O diâmetro dos círculos é proporcional ao número de mortes no local

Na parte inferior da tela é possível determinar:

1-idade ou faixa etária (selecionei de 21 a 27 anos)

2- Localização (Flórida, por exemplo)

3 – Período no tempo (2005 a 2006 foi minha escolha)

Cada item clicado traz um pequeno perfil do soldado e informações sobre sua morte.

O site ainda convida usuários a postarem memórias associadas a cada uma das mortes. Não encontrei nenhum relato. De fato, a ferramenta é fria e triste demais para tal convite.

Em tempo: publiquei faz algum tempo um infográfico do NYT sobre as baixas nas duas guerras. É interessante comparar as dimensões abordadas.