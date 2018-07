Faz um mês que um terremoto destruiu o Haiti. Dados sobre o número de mortos, feridos, desabrigados, grana prometida x entregue, ajuda, tropas, alimentos, refugiados, sequestrados etc começam a pipocar dali e daqui. Como contar isso tudo graficamente? Alguém se habilita?

O NYT tem uma referência legal usada para comparar o número de soldados mortos no período de um ano no Iraque e no Afeganistão.

Os gráficos reúnem 6 informações sobre os soldados:

1) Nacionalidade

2) Tipo de tropa

3) Dia da morte

4) Local

5) Motivo

6) Se morreu ou não em combate

É possível perceber, por exemplo, que há mais mortos em combate no Afeganistão do que no Iraque. Se você gosta de coisa de menino,