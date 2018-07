Dia 12 de outubro é aniversário do Cristo Redentor. A segunda maior imagem de Jesus do mundo — a primeira fica na Polônia — completa 80 anos.

Para celebrar a data, o estadão.com.br e o caderno Metrópole procuram imagens que traduzam essa simbologia universal: braços, peito e coração abertos.

A ideia é fazer uma curadoria e publicar as imagens em uma página especial do site e no jornal, como foi feito no Dia Mundial da Fotografia ou no Carnaval.

Para participar envie sua foto mais criativa de braços abertos para o email do Estadão no Flickr, gmail ou via Fotorepórter até segunda-feira, 10 de outubro.

Não se esqueça de registrar:

1) Quem está na imagem

2) Onde foi feita

RESULTADO COLETIVO DE IMAGENS: recebemos mais de 100 imagens. Conheça a seleção das 80 melhores.