Qual a primeira imagem que a Wikipédia, a maior enciclopédia colaborativa da web traz como resposta para ‘mulher’ em 60 diferentes comunidades? Pois eu e a Giovanna (valeu!) pesquisamos. A imagem abaixo é a que representa a mulher entre o maior número de comunidades, como a africâner, catalã, chinesa, hebraica, híndi, japonesa, lituana, polonesa, sérvia e sueca. (Groc: Mulher pra ET ver. Imagem ser da placa das sondas Pioneer)

Pasmem:

Em segundo lugar estão entram imagens da mulher do Renascimento, como um revival do nascimento de Vênus e até a ‘Monalisa. (Groc: Revival renascentista do século XIX. Enquanto os ‘ismos’ ser expulsos dos salões, o Bougereau – que pintar essa Vênus aí – ganhar os prêmios)

Comunidades: latina, romena, bielorussa, búlgara, ucraniana, russa, italiana, malaia e portuguesa





São seguidas por um ícone e pela fotografia de uma mulher pelada tão higienista quanto o ícone.

Comunidades espanhola, finlandesa, grega, turca, persa, vietnamita

Comunidades inglesa, francesa, hilandesa, alemã, estoniana

Apenas comunidades menores aparentaram maior cuidado na escolha da imagem que representa a mulher. Seguem três favoritas.

Comunidade eslovena

Comunidade quéchua

Comunidade cree

E, por fim, a que representa a mulher na Wikipédia em português: (Pô, Ingres. Ter coisa faltando aí!)