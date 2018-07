A proposta é irresistível: me mostra seus monstros que eu mostro os meus. O convite é de Stefan Bucher, autor do projeto colaborativo Daily Monster (Monstro Diário), que no último dia 6 comemorou a vida de 100 monstros para iphone e ipad.

É assim: você pode enviar desenhos, ideias e conceitos sobre monstros ou elaborar contos, histórias, versos, diálogos e teorias para as criaturas que Stefan dá vida diariamente no site. Vale a visita pela criatividade e pelo carinho com que ele se dedica ao que muitos deixam escondido no armário.

Você também encontra no Youtube vídeos de Stefan desenhando seus monstros com nanquim soprado. Uma delícia de ver.