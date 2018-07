O Festival do Minuto tá com expo nova no MASP. Tema:”cidades”. Um minuto?!? Praticamente um festival de longas. Depois vai ver o 5 second films.

Mas vamos lá. Os mais legais vão com embed.

• HABITADO

Por Que – Multidão em câmera lenta. Categoria “pensamentos”. Chato.

Habitado – “Pensamentos”. Chato.

Lívidos Passantes – Janela, vultos. Nada acontece.

Cubos – Créditos antes do filme + pianinho na trilha = gongo.

Maison Royale – Ele mora no carro. Não poderia ter mais de 30 segundos.

Nenhum Abraço – Dirigindo e reclamando. Panfletão, preguiça.

• SOCIODERMIA

Explosão Demográfica – Animação de grid de cidade. Bonito mas desinteressante.

Sociodermia 001 – Pele mexendo, barulhos. Aparece a cidade. Hã?





Tormenta no Entardecer – Câmera rápida duma tempestade. Muito legal!

• GRAUS

180° – Câmera rápida, nuvens. O da tempestade é mais legal.

Fortaleza 360 – Pan de foto em 360. Bobagem.

60 Segundos – Girando com mina no meio. Irritante.

Sin Salida – Andando pela cidade rápido. Contramãos. Sem história.



Linienstrasse – Calçadas de pedra. Texturas legais. Ideia bacana, edição 1995.

Untitled – Mesma coisa? Chão quebrado, espumas bizarras. Pra onde elas vão? Lugar nenhum. Arremate?

• GUERRA

A Idade da Cidade – Água. Foto da vó. Feio.

Montevideo la Outra Ciudad – Fotos antigas, vídeo? Demolição. Destruição. Chororô. Cafona.

Guerra dos Legos – “No real than you are?” Counter strike pós apocalíptico. Legos sem stop motion?

Luz da Ilusão – Luz no fim do túnel. Era uma janela, caiu do prédio. Pilha de cadáveres.

2012 – Mina com barro seco na cara. Fogo. Gelo. Gongo.

• JUNTOS

Todos Juntos – Pixo. Pé de bebê. Só pan duma foto maior. Desagradável.





Vila Tripa – Lettering legal. Musiquinha. Crianças felizes correndo na favela que é uma rua só.

Retrato de um Amante Cansado – Esse título? Gongo.

Lado a Lado – A empregada da véinha é negra! Oh, desigualdade! Lugar comum.

Ser Nordestino by Porteiro Zé – Roteiro excelente! Mas cadê o porteiro Zé? No lugar, uma animação burocrática. Podia ter feito muito mais.

• INTERVENÇÕES







Intervenções Urbanas I – Os caras sentados com a estátua do Drummond! Elegante, divertido. Troféu LOL!





A Barreira do Som – Ótimo, sensacional. Boa ideia, bem executado!

Sea You – Animação com gente tipo Norman Mclaren. Efeitos do melhor tipo: toscos.

Terra da Garoa – Quimera apresenta… o Shopping Iguatemi em sépia. Gongo.



Vovô Viu o Vão – Letras legais. É o vão do MASP. Gran finale! Sensacional.

Atentado – Eu jogo tinta em outdoors. Só violento. Adbusters fazem melhor e com humor.



Ein Film Von Mir – A calçada é um game. Legal!



A Fly Under The Petersburg – Voando em chroma-key. Fabuloso!

Cidadeando – Construir uma cidade de papelão é certamente mais legal que o vídeo. Trilha chata!

• PALAVRAS





City Beat – Tags, breakbeat. Legal!

Perco-Me na Imensidão das Palavras – Esse título = gongo.

Monólogo Incandescente – Letras, pássaros. Viajou, hein?

• PASSAGEM

Space Splice – Olho de peixe, labirinto, “distúrbios”.

Surge – Animação louca. E vaga. Deu.

Agonia – Gira-gira. Cada vez mais rápido! Depois devagar. Nhé.

A Construção Das Coisas – Rápido, colagens. Tá.

De Passagem – Pô, o mesmo cara do porteiro Zé. Chama atenção porque o avatar é de mau gosto. Filmou da janela do busão.

Hiberner – Recuando rapidinho. Serão fantasmas? Bem editado! Mas longo.

• AUSÊNCIA

Ausência – Casal conversa no café. Começa bonito, diálogo mala.



Demo City Remix – Stopmotion de demolição ao contrário, legal!

Apagando a Parede – Chroma-key.



Sinal Vermelho – Sinfonia do Novo Mundo do Dvorak + reflexo de Kombi num prédio = legal!

No Som Concreto, Dorme o Silêncio Secreto – No som concreto que? Trânsito, alguém dorme no busão. Hã?

Vou de Trem – Efeitos de vídeo. Gongo.

Acabou a Gasolina – Trânsito rapidinho. Daí nada.

• ENQUANTO ISSO

Janela lá de Casa – Nuvens rapidinhas, sax brega.

Vous Ne Verrez Rien – Viajou.

Vermelho Amarelo e Tempo – Se esses dois conversassem seria genial. Mas nada acontece.

Enquanto Isso… – Foto aérea do que? Chato esse piano. Óbvio.

Alguma Coisa Saiu do Controle e Alterou Muito o Humor Dela – Email? Animação. “Distúrbios”.

Quem Não Deve Não Treme – Obra, colagens. Que?

• MOI

Pequena Pausa – Paulista. Escada rolante. Gravata, vozes. “Distúrbios” não, pô!

Lapso – “Nano filme”. Legal.

02 Conjunto Residencial – Animação no quarto, mas é chata.

Parle Moi D’amour – Câmeras de segurança, música de gramofone. Nada acontece.

Inveja – Câmeras de segurança, “pensamentos”.

Doido! – Olho de peixe, trilha hardcore, “distúrbios”.

Sobre o site: pra que refazer o Youtube? Embeds pretos, player estranho – sem botão de “next”, às vezes o filme que vem depois é da playlist, às vezes não. Às vezes vem fora da ordem. Mas às vezes vêm pérolas geniais que não tem nada a ver com nada:

• HORS CONCOURS



Vídeo-convite para Festa Hippie – “Todas as coisas materiais que precisamos”, hare-burgers e o Vampiro Doidão. Troféu LOL.



Desenhos Demais – Essa molecada tá se divertindo PACA.