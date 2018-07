O trabalho de formiguinha da tradutora Denise Bottmann contra grandes editoras cresceu. Desde 2007, Denise denuncia em seu blog cópias de traduções já esgotadas que algumas editoras pouco escrupulosas publicariam com outros nomes. Entre elas estão Landmark, Nova Cultural, Ediouro, Martin Claret, Germinal, Rideel, Centauro, Jardim dos Livros, Sapienza, Pillares. O pau tá comendo na web. Ver as dezenas, quiçá centenas de obras plagiadas no site de Denise é de arrepiar os cabelos. Não dá pra deixar passar.

LEIA O MANIFESTO DE APOIO À DENISE BOTTMANN