Feito inédito do Youtube dois dias atrás: uma entrevista exclusiva com Barack Obama baseada em perguntas sugeridas e votadas por usuários online no Citizen Tube.

O site recebeu mais de 11 mil perguntas por escrito ou por vídeo e teve a participação de quase 800 mil usuários. Um marco na linha do tempo da distribuição da informação à qual também pertence, nas devidas proporções, o dia em que a Rede Globo passou a colocar sua marca d’água na tela.