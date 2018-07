Para quem achava que o Foursquare era muito elitista, está no ar o Foursquare de pobre: o Poorsquare. Os posts são, claro, condizentes com a proposta. Coisas como:

I’m at 714 Cohab/Educandário and unlocked the VAI DESCER badge at #Poorsquare

I’m at “Fila de recarga do Bilhete Unico” and unlocked the “quem sabe-sabe vota no Kassab” badge on #Poorsquare

I’m at Little Cat’s Barbecue at Largo da Batata. #Poorsquare

Se você é desenvolvedor, aí está uma boa oportunidade para criar uma app bacana para aquele aiFone chinês.