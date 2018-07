O projeto Johnny Cash convida fãs de todo o mundo a construir o clipe da última canção gravada pelo cantor, ‘Ain’t No Grave’. Trata-se de uma ferramenta customizada de desenho que serve como guia para usuários criarem em cima de um único frame do vídeo.

Além de ter o nome incluído nos créditos, os usuários também podem atuar como curadores das imagens….e ainda é possível navegar pelo projeto escolhendo o tipo de imagem que você quer ver: as favoritas, as pontilhadas, as abstratas etc. É sensacional. Vi no adayinthelife.

Tela sugere três frames para desenho