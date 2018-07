Sete prioridades do New York Times digital. Elas foram sintetizadas pelo editor executivo do jornal, Bill Keller, em uma palestra. Um presente para quem gosta de ruminar sobre o tema. São elas:

1. O futuro do “Times Topics“e do conteúdo vivo

2. Conteúdo pago ou não, integração com conteúdo externo e redes sociais

3. Integração do impresso com o digital

4. Maior colaboração entre tecnologia e redação

5. Pensar na web primeiro

6. Ter forte estratégia para conteúdo móvel

7. Redesenhar o”Times” para engajar a participação dos leitores

Taí uma discussão boa de ser visitada e revisitada para quem pensa web. Tem mais camada que cebola.