Conforme convite no post do dia 12 de abril, ontem o estadão.com.br colocou no ar uma página especial para comemorar os 50 anos de Brasília produzida por mais de 80 brasilienses — natos ou de coração.

O objetivo era compor um retrato da cidade feito de dentro para fora: brasilienses mostrando sua visão ao resto do Brasil. Acessadas a partir da ilustração de Pedro Bottino, as fotos das janelas foram intercaladas com depoimentos de pessoas da cena local, como rapper Gog, o cineasta André Luís da Cunha, o artista Onio, o designer Aleixo Leite, o Tico do Seu Estrelo, entre outros.

Quero agradecer o empenho, a atenção, as lições e principalmente o carinho que a equipe do especial recebeu aí de Brasília. Cada um com seu talento: os textos caprichados, as verdades, as realidades tão diversas … enfim. Foi um presentão. Obrigada.