Francisco Matelli Matulovic, de 24 anos, concluiu seu curso de Administração Pública em 2010 com um trabalho aprovado em mãos e um diploma no bolso. Era pouco. Nascido em Itapetininga, no interior de São Paulo, Matelli queria ver seu projeto em atividade. A maratona hacker do Estadão, que reúne profissionais de diversas áreas com o