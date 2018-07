Depois de um começo de tarde lento no Hackatão, com desenvolvedores e jornalistas descansando da noite de programação e almoçando, as atividades começam a ser retomadas na sede do Grupo Estado, em São Paulo.

No momento, há grupos trabalhando em temas como: propriedade de imóveis na cidade de São Paulo, gastos em campanhas eleitorais, desempenho dos alunos das escolas paulistas no Enem, índice de transparência das prefeituras de capitais brasileiras, projeto ‘para onde foi meu voto’, sobre vereadores da cidade de São Paulo.