A opinião acima não é de uma grande concorrente da fabricante do Apple Watch (acima), como Samsung ou Motorola, mas de uma empresa que fez talvez o único relógio inteligente bem-sucedido até agora.

Quando ainda nem se sonhava com um relógio da Apple, a norte-americana Pebble arrebentou no Kickstarter com um relógio inteligente munido de Bluetooth, acelerômetro e notificações de smartphone.

O campanha do primeiro modelo Pebble aconteceu em 2012 e tinha como meta o valor de US$ 100 mil. Conseguiu US$ 10,2 milhões. Este ano, novo modelo, nova campanha. A meta agora é maior: meio milhão de dólares. Faltando 17 dias para o fechamento, a empresa já levantou US$ 17,5 milhões para o Pebble Time (na imagem abaixo).

Os primeiros modelos da Pebble começaram a ser vendidos no varejo norte-americano em julho de 2013. Em um ano e meio, foram vendidos um milhão de relógios, de acordo com informações da empresa. Para comparação, todas as marcas que usam o Android Wear (como Samsung, Motorola e LG) tinham comercializado apenas 720 mil relógios no segundo semestre de 2014.

Em entrevista ao site TrustedReviews, uma representante da Pebble criticou a abordagem de empresas como Apple e Samsung na hora de fazerem seus relógios. “Acho que estão complicando o que as pessoas vão fazer com eles”, disse Monica Isla, porta-voz da Pebble.

“Nós não perdemos de vista o fato de que é um relógio. Acho que muitas pessoas esquecem disso. Não é um telefone. Não é um dispositivo. É um relógio e o tempo é que importa para as pessoas”.

De acordo com Monica, “a primeira vez que vi o vídeo do Apple Watch e apareceu aquele visor com os aplicativos como bolhinhas eu pensei, ‘mas o que é isso?'”.

“Por que você olharia para um mapa no seu pulso? Não é por aí. Não é relevante, não é o caminho que seguimos”. Segundo a porta-voz, a empresa prefere focar em produtos simples e fáceis de usar.

Mesmo assim, a Pebble vê como positiva a chegada da Apple na categoria, por tornar esse tipo de produto mais conhecido do grande público.