O site Open Signal publicou uma série de gráficos interativos sobre a fragmentação do sistema Android.

Os números totais revelam a extensão dessa divisão do sistema por inúmeros modelos de celular e tablet.

São 11.868 modelos de aparelhos diferentes disponíveis este ano, um salto em cima do já grande número do ano passado, que foi de 3.997.

Desse total, a Samsung tem uma fatia de 47,5%. Entre tantos aparelhos, há oito versões do Android em uso atualmente.

Mas é nos gráficos que o espetáculo da pulverização fica mais impressionante (infelizmente, não consigo reproduzir aqui sua interatividade, mas no site da Open Signal é possível vê-la funcionando).

O que abre o post divide o total por modelo de aparelho. Repare no canto superior esquerdo o Galaxy S3, da Samsung. (clicando-se na imagem ela amplia).

Este outro gráfico mostra a porcentagem do mercado por marca, com o verde claro da Samsung e seus 47,5% dominando a cena (clique para ampliar).

O terceiro gráfico compara a quantidade de versões do sistema em funcionamento. O iOS, concentrado em poucos aparelhos da Apple, mostra um nível de atualização muito superior, com a esmagadora maioria dos aparelhos utilizando a versão mais recente, iOS 6. Bem diferente do Android, onde não chega nem a 40% a quantidade de aparelhos com as últimas versões.

O site da Open Signal tem estes e outros gráficos em versões interativas. Vale a olhada.