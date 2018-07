FOTO: Reprodução

O filho de um casal amigo protagonizou recentemente uma cena que simboliza perfeitamente a mudança de hábitos dos nossos tempos. O menino tem um ano e oito meses e, claro, já brinca no iPhone. Ele gosta em especial de um aplicativo onde interage com um boneco através dos toques de seu dedo.

Mais tarde, o pai do garoto colocou para rodar um DVD do mesmo personagem. Assim que o boneco apareceu na tela da TV, o pequeno correu para tocar na tela, tentando brincar como faz no iPhone. Veio então a decepção. Na TV, é claro, o boneco não respondeu aos comandos e continuou se mexendo como se o menino não estivesse ali, querendo interagir.

Lembrei dessa história quando vi o anúncio feito pela LG na CES de uma tela de toque de 84 polegadas. É um tamanho impressionante, o equivalente a oito iPads e meio. Ainda é protótipo, sem previsão de lançamento ou preço. A resolução da tela pertence a uma nova categoria conhecida como Ultra HD ou 4K (e que é um dos assuntos mais quentes da feira de Las Vegas).

Apenas como tela de televisão, as dimensões do aparelho já são incríveis. Com a possibilidade de se executar operações através do toque, temos um produto impressionante.

E perfeito para as necessidades das novas gerações.

Peguei emprestado um vídeo do site BWOne que mostra a novidade.