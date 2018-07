Quando falamos dos novos tablets e smartphones Nexus lançados pelo Google, no começo de novembro, mencionamos algumas novidades trazidas pela atualização do sistema operacional Android. De numeração 4.2, ele continua com o mesmo nome da versão anterior, Jellybean.

Preparei aqui um apanhado mais detalhado de algumas das novidades:

Gesture typing

Recurso de auxílio à digitação, similar ao Swype ou SwiftKey. Ao escrever, você desliza o dedo sobre as teclas que quer usar e o software vai sugerindo palavras e até frases (veja exemplo na foto que abre o post).

Controles da câmera

Um novo esquema baseado em gestos foi disponibilizado. Um grande botão azul bate a foto. Acima dele, um círculo branco flutua sobre a imagem a ser fotografada. Quando tocado, revela uma série de funções, incluindo flash, chave entre câmera traseira e frontal e controle de branco.

Miracast

O novo Android traz suporte a essa tecnologia de streaming de vídeo. Com ela, pode-se assistir vídeos e jogos do smartphone ou tablet na TV.

Photo Sphere

Permite tirar várias fotos de um cenário para depois juntá-las numa foto em 360º. O resultado pode ser postado no Google + ou Google Maps (a tecnologia é uma versão simplificada da usada no Google Street View).

Filtros

O aplicativo de fotos agora traz várias opções de filtros, a la Instagram.

Quick settings

Se você precisa acessar configurações como Wi-Fi, Bluetooth, modo avião, bateria e brilho, não é preciso mais entrar no menu cheio, basta puxar a tela das notificações e apertar um botão que leva direto ao local.

Múltiplos usuários

Em tablets, o novo Android permite que usuários diferentes salvem seus dados de email, jogos e aplicativos, possibilitando o uso sem acesso às informações dos outros.

