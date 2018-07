Lembra do Raspberry Pi, o computador educativo de US$ 35 de que falamos meses atrás?

O Pi se resume a uma placa de circuito impresso (do tamanho de um cartão de crédito) com entradas HDMI, ethernet, USB, AV e para cartão SD. Tem 256 MB de processamento. Seu sistema operacional é GNU/Linux. Conectado a um monitor, faz tudo que um computador médio faz: navega na internet, edita textos, roda aplicativos diversos e passa vídeo em HD.

Ele, que operava só com Linux, agora também conversará na língua do Android. A fundação por trás do projeto anunciou que ele passará a ser compatível com a versão mais recente do sistema operacional móvel do Goole, que é o Android 4.0, ou Ice Cream Sandwich.

Isso quer dizer que aplicativos desse sistema poderão ser levados para o Raspberry Pi. Melhor ainda se o computador estiver ligado a uma tela com “touch”.