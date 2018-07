O mundo da impressão 3D fica cada vez mais fascinante. Novas e criativas possibilidades surgem sem parar.

Esta é especialmente deliciosa.

Existe um brinquedo de criança cult que é a vitrola de plástico da Fisher-Price, um clássico dos anos 70. Originalmente, tocava disquinhos de plástico com canções infantis. O som que saía era tipo caixinha de música, ou seja, para ninar.

Um usuário do Instructables, site de “faça você mesmo” com tutoriais de todo tipo, mostrou como dar nova vida às picapes infantis.

Chamado Fred27, ele produziu impressões 3D de novos disquinhos com músicas como “Stairway To Heaven”, do Led Zeppelin, e o tema de Guerra Nas Estrelas.

Aqui ele explica o procedimento.

No vídeo abaixo, o resultado.