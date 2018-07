De dimensões opostas, o grande Galaxy X e o pequeno Mini Defy atendem públicos diferentes

O Galaxy X (conhecido como Galaxy Nexus em outros países) é o primeiro smartphone do mundo a vir com a mais recente versão do sistema operacional Android, a 4.0, também conhecida como Ice Cream Sandwich.

A nova versão do sistema operacional tem funções que facilitam a navegação e o uso de aplicativos. Uma delas é o comando multifunção, para ver na mesma barra de rolagem os aplicativos que estão abertos. Vários deles, como os de comunicação e localização, já vêm instalados.

A tela, com tecnologia Super Amoled, HD e brilhante, é outro atrativo. Com 4,65 polegadas, é uma das maiores telas disponíveis em smartphones atualmente (a do iPhone 4S tem 3,5). Portanto, se você procura discrição e tamanho compacto, este não é o aparelho. Apesar das boas características, as fotos da câmera de 5 MP deixam a desejar.

Produto Samsung Galaxy X (Galaxy Nexus)

Preço R$ 1.899 (sugerido e sem operadora)

Sistema operacional Android 4.0

Câmera 5 MP(foto) / 1080p (vídeo)

Processador 1,2 GHz

Peso 135 gramas

Tela 4,65 polegadas (Super Amoled HD)

O Defy Mini é barato e de especificações técnicas modestas. A câmera tem poucos megapixels (3) e não filma em HD. O processador é humilde e o aparelho tem pouco espaço de armazenamento.

Considerando tudo isso, o preço que inicialmente parece baixo (R$ 649) não é tão barato assim. Mas assim é o Brasil, país onde tecnologia é artigo de luxo.

Por R$ 200 a mais, pode se encontrar o Defy Plus, também da Motorola, com câmera e processador bem superiores (além de ter tamanho maior).

Uma das vantagens do Defy Mini é ser resistente à água e poeira, ajudado por seu sólido display do tipo “Gorilla Glass” (que também é usado no Defy Plus, diga-se). Se você não exige grandes recursos e quer gastar pouco, o Defy Mini pode servir bem. Mas não deixe de considerar a opção Plus, que não sai por tanto a mais que o Mini.

Produto Motorola Defy Mini

Preço R$ 649 (sugerido e sem operadora)

Sistema operacional Android 2.3

Câmera 3 MP (atrás)

Armazenamento 512 MB

Processador 600 MHz

Peso 107 gramas

Tela 3,2 polegadas