Descontos podem chegar a 80%; muitas lojas oferecem frete grátis para o Brasil inteiro

Muitos protestam contra a importação do dia do Halloween, mas do Black Friday ninguém pode reclamar.

Pelo segundo ano seguido, o varejo brasileiro realiza a versão local do dia de super-ofertas que já é tradição nos Estados Unidos. Com muito mais participantes que o ano passado, já dá para dizer que a prática pegou.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Magazine Luiza, Fnac, Fast Shop, Walmart, Brastemp, Extra, Submarino, Americanas, Saraiva, Dell, Apple, Ponto Frio e Carrefour estão entre as lojas e marcas que aderiram.

Os descontos variam muito e podem chegar a 80%. Muitos oferecem frete grátis para o Brasil inteiro.

O Ponto Frio permite parcelamento em até 24 vezes. Já a FNAC manterá as ofertas especiais por todo o fim de semana.

Vale olhar também o Busca Descontos, que dá uma filtrada nas promoções.

Boas compras!