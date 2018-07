Não deixa de ser estranho olhar para um celular em 2013 e ver um teclado. Imediatamente temos a impressão de estar diante de um modelo antigo. O Q10, porém, é um lançamento fresquinho, o segundo celular que a combalida BlackBerry traz ao mercado este ano. O teclado e a similaridade com modelos de anos atrás seria uma tentativa de trazer de volta os antigos fãs.

Faltou só combinar com esses fãs, pois o Q10 não mostrou sinais de ter decolado. O modelo vinha sendo apresentado como a grande aposta para salvar a empresa que, recentemente, confirmou a demissão de 20% do seu quadro de funcionários.

Crise à parte, pode ser curioso voltar à experiência do teclado físico, mas não posso dizer que ele é preferível. Esbarra-se em teclas erradas do mesmo jeito que na versão “touch” e a alternância constante entre tela de toque e teclas parece um pouco desajeitada depois de anos nos acostumando a fazer tudo na tela.

Talvez o problema maior é que a presença do teclado físico significa uma tela menor para todas as outras coisas. E esse é um ponto onde hoje em dia dificilmente vejo espaço para concessão. Queremos espaço para nossos vídeos, e-mails, feeds e fotos. Ainda que o Q10 tenha foco no mercado corporativo, a tela pequena continua sendo um componente que deve afastar potenciais compradores.

Escolher um BlackBerry a essa altura significa também abrir mão de uma série de aplicativos populares, que não têm versão para seu sistema (como, por exemplo, Instagram e Netflix).

Posto tudo isso, é inegável que o BlackBerry Q10 é um telefone de ótimo desempenho, rápido e prático. Um dos recursos que ajuda nessa praticidade são os comandos que permitem sair e trocar de aplicativos com o deslizar de dedos na tela.

O usuário corporativo irá se interessar pelo recurso que cria um perfil empresarial dentro do aparelho, totalmente separado de seus dados e aplicativos pessoais.

A empresa ainda não tem planos de vender o celular no varejo comum, oferecendo o Q10 apenas em pacotes empresariais das operadoras. Os preços variam entre R$ 1.800 e R$ 2.400.

BlackBerry Q10

Sistema operacional | BlackBerry 10

Processador | 1,5 GHz dual-core

Armazenamento | 16 gigabytes (expansível para 64 gigabytes)

Tela | 3,1 polegadas

Câmera traseira | 8 megapixels; 1080p (vídeo)

Câmera frontal | 2 megapixels

Peso | 139 gramas

Preço sugerido | Não divulgado