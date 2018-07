Com quase quatro meses de atraso em relação à Europa e Estados Unidos, a Nokia apresentou ao consumidor brasileiro a mais recente encarnação de sua linha Lumia.

São três modelos – 620, 820 e 920 – que estreiam no Brasil o Windows Phone 8, a mais nova versão do sistema operacional móvel da Microsoft. Smartphone e sistema operacional têm a difícil missão de seduzir consumidores já bem acostumados ao Android e ao iOS/iPhone. O que eles trazem à mesa?

Testamos o Lumia 920 para saber. Ele é o mais caro do trio, com preço sugerido de R$ 1.999, na mesma categoria de iPhone e Galaxy S3. Os outros dois Lumia custam R$ 1.599 (o 820) e R$ 899 ( o modelo 620).

O design da interface, com seus “tiles” (retângulos coloridos) que podem ser personalizados, é um dos pontos mais fortes. Além de bonitos, são práticos e “vivos”, ou seja, podem conter notificações referentes ao aplicativo que representam.

O novo sistema acerta ao trazer a integração total com outros aparelhos que tenham Windows 8, como PCs, tablets e Xbox 360. É basicamente o mesmo sistema. Isso facilita ações como começar um filme ou um jogo em um aparelho, pausar e continuar em outro. Isso também pode ser feito com textos e planilhas pelo aplicativo do Office que vem no celular.

A parte de navegação e mapas é outro ótimo recurso. O Nokia Maps é certamente bem melhor que o Apple Maps e não faz feio frente ao Google Maps. Ele vem com assistente de voz para mais de mil cidades brasileiras, com navegação rua a rua em português brasileiro. O Nokia Lente merece destaque. É um recurso de realidade aumentada que mostra na tela estabelecimentos e locais relevantes por onde o usuário passa.

Falando em câmera, é uma pequena potência. Tem 8,7 megapixels e tecnologia PureView, que produz imagens com grande detalhe.

E a variedade de aplicativos? Taí um ponto crucial quando se fala em sistema operacional. As duas empresas falam que já existem 125 mil aplicativos na loja, que a seleção é rigorosa e que 46 dos 50 “principais” apps do mercado têm versão WP.

Só que o uso de apps varia de pessoa para pessoa. Nokia/Microsoft bateram na tecla da experiência personalizada, mas isso não se traduz necessariamente para os aplicativos. Dois dos apps que eu mais uso e que são bem populares, Waze (navegação) e Mixcloud (música), por exemplo, não estão na loja.

Vale também ressaltar que o Lumia 920 é um monstro. Apesar de anatômico, o aparelho pesa 185 gramas, bem mais que seus concorrentes, o Samsung Galaxy S III (133 gramas) e o iPhone 5 (112 gramas). Colocado ao lado do iPhone 4S, faz o modelo da Apple parecer um celular pequeno.

NOKIA LUMIA 920

Processador 1,5 GHz

Armazenamento 32 GB

Sistema operacional Windows Phone 8

Tela 4,5 polegadas

Resolução 332 ppi (pixels por polegada)

Câmera 8,7 megapixels

Peso 185 gramas

Preço sugerido R$ 1.999