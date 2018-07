A sorte da operação Nokia/Windows Phone ainda permanece incerta. Entre fim de 2011 e fim de 2012, o sistema cresceu sua participação global de 1,9% para 3%, segundo dados da consultoria Gartner. No começo de 2013, ultrapassou o sistema dos smartphones BlackBerry (um ex-gigante). Parece pouco, mas é um salto de 124%.

Já li previsões de que o Windows Phone será o segundo maior sistema móvel depois do Android lá por 2015. Para conseguir tal feito, que parece impossível hoje, a plataforma conta muito com você, consumidor da América Latina, região onde a Nokia tem nome forte.

Essa conversa de mercado e vendas é importante para quem está considerando comprar um smartphone Nokia Lumia. O usuário quer saber, por exemplo, se vai poder baixar seus aplicativos preferidos. Numa plataforma menor há bem menos opções. Se ela crescer, a variedade também cresce.

O Instagram é um exemplo de app que ainda não veio para o Windows Phone. Por outro lado, WhatsApp, Kindle e Feedly já estão disponíveis.

Os Nokia Lumia são ótimos aparelhos, como já comentei antes. O novo Lumia 720 não é exceção. Está no “meio” da família, que começa no econômico 520 e termina no sofisticado 920.

Sua câmera tem 6,7 megapixels e as famosas lentes Carl Zeiss, tradicional marca alemã. Um de seus atrativos é um recurso que captura uma sequência de imagens na hora da foto, permitindo a escolha da melhor tomada. A câmera de vídeo filma em HD 720p.

A ferramenta de mapas da Nokia é outro ponto a favor. Ela vem com assistente de voz para mais de mil cidades brasileiras, com instruções rua a rua em português brasileiro. O aplicativo Here Maps funciona como realidade aumentada, mostrando pontos de interesse e estabelecimentos comerciais.

O Nokia 720 é leve e anatômico, encaixando bem na mão e no bolso. O design, especialmente na versão em preto, é elegante e complementado pelo visual do Windows Phone, com seus retângulos coloridos.

Nokia Lumia 720

Sistema operacional | Windows Phone 8

Tela | 4,3 polegadas

Processador | 1 GHz

Câmera | 6,7 megapixels (traseira); 1,3 megapixels (frontal)

Vídeo | HD 720p

Peso | 28 gramas

Conectividade | Wi-Fi / 3G

Preço sugerido | R$ 969