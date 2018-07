As redes sociais estão compartilhando intensamente o vídeo da caneta 3D (veja no final do post).

É realmente um projeto de impressionar: a 3Doodler (doodle é rabisco em inglês) desenha tridimensionalmente. Nas imagens de divulgação, vemos a caneta formando pássaros e réplicas da torre Eiffel no ar.

Conforme o vídeo explica, a lógica da 3Doodler é a mesma das impressoras 3Ds. Um fio de plástico derretido sai do bico da caneta e se solidifica ao entrar em contato com o ar. Os fabricantes garantem que o plástico pode ser tocado sem problema, mas a ponta metálica não, pois chega a 270ºC de temperatura.

O projeto já coletou mais de US$ 800 mil no Kickstarter, sendo que a meta inicial era de apenas US$ 30 mil. A arrecadação não para de crescer.

A ideia foi desenvolvida pelo estúdio Artisan Asylum, de Boston, EUA.

Confira abaixo: