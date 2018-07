Quem jogou essas imagens na rede foi o famoso “vazador” EVleaks.

São supostas telas do Galaxy S5, próxima encarnação do topo de linha da Samsung (segundo especulações, deve chegar ao mercado entre março e abril deste ano).

Repare na imagem do meio na foto acima e nas imagem abaixo. Veja a disposição de aplicativos ou temas em retângulos grandes, ilustrados com fotos, e a tipologia fina e branca. Não tem um quê de Windows Phone aí?

More from that Samsung home screen. pic.twitter.com/5Z0jKKxXYN

