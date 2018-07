Passamos o ano de 2013 falando em Android, iOS e (cada vez mais) em Windows Phone. Mas, bem discretamente, comendo pelas beiradas, eis que se apresenta uma quarta alternativa. E ela merece atenção.

É o sistema operacional Firefox, criado pela Mozilla em 2012 e que começa a dar as caras no mercado brasileiro. Mais exatamente em dois modelos vendidos exclusivamente pela operadora Vivo: o LG Fireweb e o Alcatel One Touch Fire.

Por que o sistema Firefox merece atenção? Em primeiro lugar, ele segue a filosofia não proprietária, de sistemas abertos e padrões universais. Com isso, a Mozilla espera encorajar o desenvolvimento de aplicativos customizados para necessidades locais.

Também permite baixar aplicativos de qualquer lugar da internet, não apenas de uma loja específica (a Firefox Marketplace). Páginas de sites acessadas através do navegador do aparelho também podem ser salvas no celular como se fossem apps, aparecendo com seu próprio ícone na tela.

Especialistas em segurança alertam que essa facilidade toda deixa o sistema vulnerável para a crescente ameaça dos vírus para celular. A Mozilla diz que tem tomado medidas para garantir a segurança dos aplicativos criados para a plataforma.

Outro ponto que merece destaque é a estratégia do sistema Firefox de espalhar sua presença através de smartphones de baixo custo, especialmente em mercados do leste europeu e da América do Sul. Na Vivo, é possível pagar pelos aparelhos da Alcatel e da LG, respectivamente, R$ 39 e R$ 89, associando-se a um plano pós-pago (o preço dos aparelhos desbloqueados é de R$ 179 e R$ 269, respectivamente).

Por esses valores, o usuário tem nas mãos um sistema leve e sem firulas, que responde a necessidades básicas como acessar redes sociais, aplicativos de mensagens e navegação. Por ser recente, o sistema ainda não conta com muitos aplicativos conhecidos. Mas já tem alguns populares como Facebook, YouTube e Wikipédia.

Em termos de hardware, o que o usuário recebe aqui acompanha o preço pago. O modelo da Alcatel é ultra básico e com design simplório. A tela é seu ponto mais fraco, com resposta ao toque nem sempre imediata e resolução de padrão inferior.

O aparelho da LG é melhor em todos esses quesitos, mas vem sem câmera frontal. Sua câmera traseira, porém, tem foco automático e flash, recursos que o modelo da Alcatel não possui.