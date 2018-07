Acaba de sair no Brasil o primeiro Windows Phone da Samsung, o Omnia W.

O sistema operacional para smartphones do Windows, antes chamado Windows Mobile, foi revolucionado esse ano com a chegada de sua sétima encarnação, chamada Windows Phone.

Design e funcionalidade foram radicalmente renovados. Virou outro sistema. Modernização necessária para quem pretende roubar público da Apple (e seu sistema iOS) e do Google (dona do Android).

Em outubro, a Nokia anunciou que o WP será seu principal sistema operacional a partir do ano que vem. O sistema que a empresa usa atualmente, o Symbian, será extinto gradualmente (a Nokia promete atualização e suporte para ele até 2015).

No Brasil, até agora havia apenas um lançamento com Windows Phone, o HTC Ultimate. O telefone chegou às lojas em outubro ao preço de R$ 1.799 na opção pré-pago e apenas nas lojas da Vivo.

Com preço sugerido de R$ 1.199, o Omnia W é uma opção mais econômica e a versão do WP que ele traz é mais atual que a do Ultimate (7,5).

O celular tem câmera de 5 MP e um processamento respeitável, 1,4 GHz. O armazenamento é de 8 GB, não expansíveis através de cartão de memória (SD). É uma possibilidade bastante comum em smartphones, mas que infelizmente não existe no Omnia.

O design é elegante e o aparelho é leve, com apenas 115 gramas (iPhone pesa 137 gramas). A tela tem um tamanho generoso, com 3,7 polegadas (a do iPhone tem 3,5), perfeito para o visual nada discreto e layout espaçoso do WP.

E o Windows Phone em si? A primeira impressão é animadora. A plataforma não é só muito bonita e estilosa, com “azulejos” representando recursos diferentes, como é fácil de navegar.

Nem tudo é tão prático. Como os azulejos são grandes, só cabem de sete a oito na tela de cada vez. Então o usuário acaba usando a rolagem toda hora para acessar coisas que precisa, até porque não são necessariamente os recursos mais importantes que ficam na primeira tela. Mais fácil de encontrar as coisas é ir para uma segunda tela onde todos os recursos são listados em ordem alfabética.

Uma das vantagens do sistema Windows é a integração via aplicativo com outros produtos da Microsoft como o Internet Explorer 9, XBox e o Office. Por outro lado, por ser um sistema novo, a quantidade de aplicativos para comprar é muito menor que a das plataformas mais estabelecidas. Isso pode melhorar o ano que vem, se ele “pegar”.

Vai de você querer apostar nesse sucesso ou não.