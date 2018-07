“Completamente abismados.” É assim que os criadores do 3Doodler, a primeira caneta 3D do mundo, descrevem a reação diante do sucesso estrondoso de seu projeto. Os números são realmente espetaculares.

Quando o plano foi lançado no site de financiamento coletivo Kickstarter, em 19 de fevereiro, a meta era receber US$ 30 mil. Duas semanas depois, ele já tinha arrecadado mais de US$ 2 milhões. É uma das dez iniciativas mais bem-sucedidas do Kickstarter.

É que a caneta 3D é um produto impressionante. No vídeo de demonstração, objetos tridimensionais se materializam a partir dos movimentos de uma caneta que cria desenhos no ar. Os mais simples, como um cubo e a silhueta de um boneco, já chamam a atenção. Mas, quando se vê os trabalhos mais complexos, como uma bicicleta cheia de detalhes ou uma rebuscada Torre Eiffel de plástico, é que se percebe o potencial da invenção.

A 3Doodler (“doodle” é rabisco, em inglês) é um projeto dos norte-americanos Peter Dilworth e Maxwell Bogue. Os dois têm ampla experiência em robótica, incluindo passagens pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e pela Rovio, produtora do Angry Birds. Em 2011, os dois fundaram a Wobble Works, uma empresa de brinquedos robóticos. A 3Doodler é o maior deles até agora.

Qual é a mágica por trás da caneta? Nada de extraordinário. É plástico aquecido e depois resfriado, direcionado pelo bico do instrumento, num processo bastante parecido com o de uma pistola de cola quente.

A tinta da caneta 3D, no caso, é um rolo de fios conectado a ela e feitos de plástico ABS ou PLA, dois dos tipos mais comuns. Uma vez dentro da caneta, o fio plástico é derretido a alta temperatura, fornecendo a versatilidade necessária para o desenho. Na saída, ele esfria e se solidifica. A caneta é grande, tem 18 cm por 2,4 cm e pesa menos de 200 gramas. Leva de um a dois minutos para aquecer.

Seu princípio é o mesmo das impressoras 3D. “Queríamos ver se conseguíamos deixar o processo mais rápido e ‘mais livre’”, contaram os inventores ao Link por e-mail. Eles usam rotineiramente a impressora 3D para fabricar pequenos modelos. A ideia foi basicamente adaptar as partes de uma impressora desse tipo para o formato de uma caneta.

O projeto não está 100% finalizado. “Ainda temos de afinar algumas coisas.” Mas o produto final, eles garantem, será basicamente o que é visto na página do Kickstarter.

A 3Doodler parece muito divertida, mas seus criadores frisam que o produto não é para crianças. A recomendação de uso é para maiores de 12 anos. “Ela tem uma ponta de metal que pode atingir 270 ºC.” Por outro lado, eles dizem que o produto não solta vapores tóxicos e o plástico pode ser tocado sem risco.

Os criadores da caneta dizem que seu alvo são “pessoas que fazem trabalhos artesanais, entusiastas da impressão 3D, artistas em geral, praticantes de hobbies… ou qualquer pessoa que goste de rabiscar”.

A previsão é de que o produto comece a ser vendido no segundo semestre. O preço atual da caneta no Kickstarter é de US$ 75, com duas cargas de plástico. O valor final para varejo ainda não foi definido.

E o que Dilworth e Bogue pretendem fazer com o dinheiro arrecadado? “Na verdade, nossa meta inicial de US$ 30 mil ainda nos deixaria no vermelho. Queremos progredir mais com o produto, ao lado dos nossos apoiadores, e ampliar a distribuição.”