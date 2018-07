O Asus VivoBook é o primeiro notebook com tela de toque a sair no Brasil. Não é pouca coisa. O recurso, que deve ficar cada vez mais comum nessa categoria, possibilita uma experiência de uso completamente diferente daquela a que estamos acostumados. Tudo que você fazia antes com o cursor (a setinha controlada via trackpad ou mouse) pode agora ser feito com o dedo direto na tela. Exatamente como em um tablet.

É uma sensação libertadora. Ações como clicar em um link, dar zoom em um mapa, escrever um texto ou mudar de tela ganharam mais agilidade com o touchscreen. É um novo e prático atalho. Rapidamente, a tela se transforma na sua opção preferencial para realizar ações. O touchpad ou o mouse devem se tornar obsoletos para grande parte dos usuários do VivoBook. O teclado, porém, continua sendo a melhor opção para digitar textos mais longos.

O VivoBook já vem com Windows 8 instalado. A nova interface do sistema operacional da Microsoft, com seus blocos coloridos e janelas que podem ser puxadas a partir da margem da tela, realiza seu pleno potencial numa tela de toque. Ela tem mais cara de tablet do que de PC. E é por isso que PCs como o VivoBook estão ficando mais parecidos com tablets.

O VivoBook, porém, não “vira” um tablet, como é o caso de alguns novos modelos híbridos. Nesse tipo de aparelho, é possível destacar a tela do teclado. O modelo da Asus não sofre da crise de identidade, se mantendo resoluto como notebook.

A empresa também não o está classificando como “ultrabook”, apesar das configurações. Com apenas 140 gramas de peso, tela de 11,6 polegadas e inicialização de alguns segundos, o VivoBook teria os requisitos para ser enquadrado na categoria.

O design é um ponto forte, com acabamento em alumínio escovado e teclas pretas chatas que lembram o teclado do MacBook da Apple. Mas a disposição apertada pode ser ruim para dedos grandes, que podem esbarrar em letras erradas.

O VivoBook vem com uma série de aplicativos instalados, como Skype, SkyDrive (programa de nuvem da Microsoft), alguns jogos de Xbox e o Fresh Paint. Este último é uma aplicativo de desenho e pintura que, via touch, transforma dedos em pinceis, lápis e canetas.

O notebook oferece uma boa variedade de entradas nas laterais: LAN (para internet), VGA e HDMI (para ligar monitores e TVs), USB 3.0, USB 2.0 (duas portas) e cartão microSD. Mas não há drive de CD/DVD.

A nova facilidade proporcionada pelo toque na tela é acompanhada, porém, de ressalvas médicas.

A semana do teste do VivoBook coincidiu com uma visita ao meu ortopedista. Quando contei sobre o aparelho, ele se mostrou preocupado. Um computador em que o usuário passa muito tempo mexendo numa tela com o braço suspenso vai na contramão do que recomenda a ergonomia. E lembrou que já há muita gente com problemas de punho e braço por operar tablets em posições erradas.

ASUS VIVOBOOK

Processador 1,8 GHz

Armazenamento 320 GB ou 500 GB

Sistema operacional Windows 8 Pro

Tela 11,6 polegadas

Peso 1,40 quilos

Espessura 2,17 cm

Preço Entre R$ 1.699 (320 GB) e R$ 1.999 (500 GB)

Entradas LAN, HDMI, VGA, MicroSD, USB 2.0 (duas portas) e USB 3.0

Abaixo, eu e Filipe Serrano demonstramos o Asus VivoBook na TV Estadão.