O consumidor tem todo o direito de se confundir com a chegada de mais um membro dos Xperia, da Sony. O M vem se juntar a uma família numerosa. O novo aparelho vem com endereço certo: consumidores que buscam um smartphone intermediário, entre os preços acessíveis dos modelos de entrada e as opções mais custosas, acima de R$ 1 mil.

O visual externo desaponta, com muito plástico para pouca tela. São 4 polegadas. Vá lá que é o mesmo tamanho do iPhone, mas o problema é que no Xperia M havia espaço para ela ser maior. Em vez disso, temos bordas grossas e mais plástico.

O aparelho é leve, com apenas 115 gramas, um evidente benefício para manuseio e portabilidade. A tela tem resolução boa, mas nada espetacular. A câmera traseira tem 5 megapixels e filma em HD. A frontal é apenas VGA. O armazenamento é pequeno, apenas 4 gigabytes, mas que podem ser expandidos para 32 gigabytes com cartão microSD. O processador é de 1 GHz.

Na parte de software, ele traz boas opções de conectividade, incluindo Bluetooth e NFC, esta novidade recente que vem sendo apresentada como solução para pagamentos. O aplicativo Xperia Link permite transformar o aparelho em “hotspot”, proporcionando conexão a um tablet ou computador através da rede móvel do telefone. Ele também tem opções de transmissão de áudio e imagem em outros equipamentos da Sony.

Mas vale a pena comprar o Xperia M? Como ele fica em comparação a outros da categoria? Uma das melhores maneiras de se avaliar um smartphone é colocando ele lado a lado com concorrentes de preço similar. É um dos luxos de se comprar em 2014. As lojas estão cheias de modelos de várias categorias e o consumidor faz bem em pesquisar e comparar.

Escolhi dois modelos para a comparação que ficam na mesma faixa de preço: o Galaxy Win Duos, da Samsung, e o Moto G, da Motorola. O smartphone da Sony se sai pior em alguns quesitos importantes, entre eles processador (Moto G e Win Duos tem 1,2 Ghz com quatro núcleos) e memória interna (16 e 8 gigabytes, respectivamente) e tamanho de tela (4,5 e 4,7 polegadas).

Sony Xperia M

Sistema | Android 4.1

Processador | 1 GHz (dual-core)

Armazenamento | 4 gigabytes (pode ir a 32 GB com cartão)

Peso | 115 gramas

Tela | 4 polegadas

Câmera | 5 megapixels (traseira), VGA (frontal)

Preço | R$ 899 (sugerido)