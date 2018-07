O novo iPhone 5 será finalmente lançado no Brasil nesta sexta-feira. Ele chega aqui e em outros 50 países mais de três meses depois da sua estreia nos Estados Unidos. Sua homologação na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já está pronta desde outubro.

Na Vivo, o telefone vai custar a partir de R$ 1.450 no plano mais caro. A empresa não informou o modelo, nem os detalhes dos planos. A TIM venderá num primeiro momento apenas a versão de 32 GB em quantidade limitada. Custará R$ 2,7 mil. Depois começa a venda dos demais modelos. O de 16 GB custará R$ 2,4 mil e a 64 GB, R$ 3 mil. Até o fechamento desta edição, nem a Apple e nem outras operadoras divulgaram seus preços.

Conversando com funcionários de lojas de operadoras, o Link apurou que a chegada do aparelho nos estoques pode demorar. Uma atendente da Claro garantiu que no dia 15 ele já poderia ser encontrado. Já na Oi, ele só apareceria a partir do dia 20. Claro, TIM e Vivo abriram cadastro para a compra em seus sites. Nas lojas físicas, não havia possibilidade de se inscrever na lista de espera.

Nesta primeira fase, o desejado telefone não estará disponível em lojas de eletrônicos. As operadoras TIM, Claro, Vivo e Oi conseguiram o privilégio de vendê-lo antecipadamente no Brasil. Redes de varejo devem recebê-lo mais para a frente, em data ainda não divulgada.

Segundo os vendedores, o iPhone 4S pode melhorar de preço, mas só mais para a frente. Um vendedor calculou que o preço inicial para o modelo de 16 GB cairia para R$ 1.9 mil, só R$ 100 a menos que o valor atual.

Sim, um iPhone recém-lançado continua saindo bem caro. Não surpreende portanto que seja ainda um produto usado por poucos no Brasil, mesmo sendo tão conhecido. Segundo uma pesquisa recente, o aparelho só tem 0,4% do mercado brasileiro de smartphones. Sua participação piorou em relação ao ano anterior, quando tinha 1%.

Quando testei o novo iPhone, cerca de um mês atrás (o texto está no blog Homem-Objeto, no site do Link), chamaram a atenção as poucas diferenças entre ele e a versão anterior. Em termos de hardware, é mais leve, mais fino e com tela maior. Entre as novidades do software, a maioria também está disponível nos modelos 3GS, 4 e 4S, com a atualização do sistema. Isto significa que a versão 4S continua sendo uma ótima opção de compra. A escolha entre ele e o 5 é uma questão de preço e de preferência por formato físico.

Especulações de que a assistente de voz Siri chegaria aqui falando português parecem mais fruto de empolgação do que realismo. Será que a Apple faria isso em um mercado onde tem tão pouca participação? A Siri ganhou mais opções de línguas em junho na atualização do sistema iOS 6. Se for o caso de uma nova rodada de línguas, teremos uma nova versão do iOS 6?

Outro aplicativo de que os brasileiros não poderão usufruir por inteiro é o Maps. Aqui não funcionará o guia por voz nem a previsão de trânsito. Mapas em detalhes só para cidades grandes. Ainda há os outros problemas do aplicativo enfrentados por usuários em todo o mundo.

Vale lembrar que o iPhone 5 não conseguirá se conectar às redes 4G locais, como faz nos Estados Unidos. Entre as faixas de transmissão que ele reconhece, não está a usada no Brasil.

Produto : Apple iPhone 5

Preço : R$ 2,4 mil (16 GB) R$ 2,7 mil (32 GB) e R$ 3 mil (64 GB) (Preços da TIM)

Câmera : 8 MP

Conectividade : Wi-Fi e 3G

Sistema: iOS 6