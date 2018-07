Carregador sem fio do LG Google Nexus 4

As origens do carregamento de bateria sem fio são bem antigas. Em 1891, o inventor sérvio-americano Nikola Tesla transferiu pela primeira vez energia através de um campo eletromagnético, sem a necessidade de fio ou metal condutor. O fenômeno ganhou o nome de “efeito Tesla”.

Têm aparecido cada vez mais aparelhos com a possibilidade de carregamento sem fio, incluindo os recentes Nokia Lumia 920, LG Google Nexus 4 e Samsung Galaxy S4. Faz todo sentido em tempos de celulares cada vez mais esfomeados por tantos recursos e aplicativos.

Caixa da JBL com carregador

A empresa de consultoria IHS prevê que em 2015 haverá cerca de 100 milhões de aparelhos compatíveis com carregadores sem fio. Em 2012, o número foi de 5 milhões.

“Queremos erradicar o problema do fim da bateria”, anuncia o site da Wireless Power Consortium. O grupo é responsável pela criação do padrão de carregamento Wi-Fi Qi (pronuncia-se “Tchi”). Entre seus 125 membros, há nomes como Sony, Samsung, Nokia e LG (mas não Apple, que pode estar desenvolvendo tecnologia própria).

Detalhe do painel do Toyota Avalon com carregador sem fio

O consórcio aposta num mundo onde recarga sem fio será tão comum quanto pontos de Wi-Fi, com usuários reabastecendo em lanchonetes, escolas ou no transporte público.

O procedimento é simples. O carregador é ligado na tomada. O usuário então encosta o celular na superfície lisa do acessório e o deixa lá. Bateria preenchida, é só pegar o celular sem precisar desconectar nada.

A maior desvantagem do procedimento é que o aparelho não pode ser utilizado enquanto carrega. Vale observar que só aparelhos com tecnologia específica podem ser carregados assim.