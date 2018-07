São cada vez mais aparelhos e cada vez mais conexões em nosso dia a dia. Num mundo assim, os serviços de “nuvem” são completamente indispensáveis.

A “nuvem” é o nome genérico que se dá para o espaço virtual, online, onde a humanidade armazena informações. A grosso modo, a nuvem é a internet.

Em geral, pensamos na internet como o local onde estão redes sociais, sites preferidos e informações úteis. Mas, cada vez mais, é lá também que estamos armazenando arquivos pessoais. Pense no seu e-mail ou perfil de Facebook. Quantas fotos, mensagens e contatos já não estão guardados nesses lugares?

Os serviços de nuvem são provedores de espaço online. Com eles, você pode armazenar músicas, vídeos, textos, fotos e planilhas e acessá-los de computadores, tablets ou smartphones. Graças à sincronização, qualquer modificação em um arquivo aparece em todos os aparelhos.

Esses arquivos também podem ser divididos com outros usuários, para que um grupo de pessoas possa trabalhar no mesmo projeto à distância.

Armazenar na nuvem é o fim de chatices como o transporte de arquivos em pen drive ou e-mails com anexos pesados. É também uma bela maneira de aliviar um disco rígido lotado.

Sua grande desvantagem é que suas coisas só podem ser acessadas quando há conexão de internet. Sem rede, seus arquivos ficam fora do alcance – mas alguns serviços oferecem opções de copiar o conteúdo para que seja acessado offline.

Testamos quatro dos serviços de nuvem mais conhecidos: Google Drive, Microsoft SkyDrive, DropBox e Box. Todos têm pacotes iniciais gratuitos e são bem fáceis de usar. Basta abrir no navegador e arrastar os arquivos para o campo correspondente. Veja mais detalhes abaixo.

MEGA TEM ESPAÇO DE ATÉ 4 TB

O recém-lançado Mega, nova encarnação do Megaupload, também mira o mercado dos serviços de nuvem. O site oferece 50 gigabytes (GB) de espaço gratuitos, dez vezes mais que os 5 GB do Google Drive. Para ter mais é preciso pagar por algum dos planos “Pro”. O mais caro custa 30 euros por mês e permite armazenar até 4 terabytes. O serviço está disponível apenas para computadores, mas aplicativos para celular e tablet devem vir depois.

A nova empreitada de Kim Dotcom, criador do site, quer distância das acusações de pirataria que o levaram a prisão em 2012. Os termos de serviço enfatizam que a empresa “respeita o copyright” e que a responsabilidade pelos arquivos é do usuário.

Veja vídeo da TV Estadão com comentário sobre os serviços de nuvem:

DROPBOX

Gratuito 2 gigabytes (mais 500 megabytes para cada indicação. com limite de até 18 GB)

Pacotes pagos 100, 200 ou 500 gigabytes (a partir de US$ 9,99)

Disponível para Mac, Windows, Linux, iOS, Android, BlackBerry e Symbian

Como é Permite ouvir músicas em streaming e compartilhar conteúdo mesmo com quem não tem Dropbox. Mas não é possível editar texto ou imagem

GOOGLE DRIVE

Gratuito 5 gigabytes

Pacotes pagos Nove opções, entre 25 gigabytes e 16 terabytes (a partir de US$ 2,49 mensais)

Disponível para Mac, Windows, iOS e Android

Como é Evolução do GoogleDocs. É necessário ter conta Google/Gmail para utilizar ou compartilhar. É um dos serviços mais versáteis: aceita até 30 tipos de arquivos e permite edição na maioria dos formatos (até Photoshop). Só não tem streaming de músicas

MICROSOFT SKYDRIVE

Gratuito 7 gigabytes

Pacotes pagos 20, 50 ou 100 gigabytes (a partir de R$ 19 por ano)

Disponível para Mac, Windows, iOS, Android, Windows Phone e Xbox 360

Como é Simples e fácil de organizar, ele segue a lógica “Windows 8” de retângulos e pastas. Apesar de ser necessária conta Microsoft para usar, os arquivos podem ser compartilhados com qualquer um

BOX.NET

Gratuito 5 gigabytes

Pacotes pagos 5, 25 e 50 gigabytes (a partir de US$ 9,99 mensais)

Disponível para Mac, Windows, iOS, Android e Windows Phone

Como é É o serviço com mais recursos dos quatro testados. Oferece até um relatório detalhado das mudanças feitas nos seus arquivos. Uma desvantagem na versão gratuita é o tamanho máximo de upload, de até 250 MB