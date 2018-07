Um smartphone que se autodestrói em caso de perigo parece coisa de filme de espionagem. Mas ele não é ficção e está sendo desenvolvido pela Boeing, fabricante de aviões civis e militares.

O Boeing Black promete ser o celular mais seguro do mundo, à prova de invasões. Seu mecanismo de proteção consiste não em explodir na cara do inimigo, como seria num filme de James Bond, mas em apagar todos os dados internos e desligar se violado ou aberto.

O aparelho não estará disponível na Best Buy ou Wal-Mart, porém. A empresa intenciona vendê-lo apenas para “agências do governo ou empresas fornecedoras de agências que estejam ligadas à defesa ou segurança interna”, segundo comunicado que faz parte do pedido de registro junto à agência reguladora das comunicações dos Estados Unidos, a FCC.

O telefone é fabricado como “um aparelho selado com epóxi em volta da carcaça e parafusos que têm as cabeças cobertas com uma camada anti-violação que identifica qualquer tentativa de desmontagem”, diz a empresa. “Qualquer tentativa de abrir a carcaça do aparelho dispara funções que apagam todos os dados e o software contido no aparelho, que se torna inoperante”. O Boeing Black promete também proteção total de dados e software durante o funcionamento, incluindo armazenamento e transmissão criptografada.

O vídeo de apresentação (abaixo) explica que seu sistema operacional é Android, a conectividade inclui 4G, ele tem opção de carregamento por energia solar e sensor biométrico. Também ressalta características como “fabricado nos EUA”, “proteção de dados” e “canais de rádio discretos”. Um dos trechos mostra o aparelho com uma imagem do Pentágono ao fundo.

A maior parte dos detalhes sobre o aparelho, porém, é segredo. Segundo a Boeing, informações sobre o “Black” devem permanecer confidenciais ou protegidas por acordos.