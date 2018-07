Um projetor tem uma grande vantagem inicial sobre uma tela de TV: a versatilidade. Além de pesar pouco, basta uma superfície branca e lisa para assistir.

É claro que ver filmes e fotos ou jogar games no projetor requer ambientes com uma certa escuridão. Mas não é mais divertido assim?

Siga o ‘Homem-Objeto’ no Twitter

Na hora da escolha, preste atenção na quantidade de lumens do aparelho. É uma medida de fluxo de luz. Quanto mais lumens, melhor será a qualidade de imagem e menos escuridão será necessária para assistir.

O preço de um bom projetor no Brasil (seja qual for o tamanho) é elevado. Mas o de uma boa TV LED também. Além disso, muitos modelos (como os três mostrados nesta página) podem transmitir conteúdo diretamente do computador, ou de smartphones e tablets.

Produto | Epson Presenter i+

Preço | R$ 2.999 (sugerido)

Entradas | Dock para iPhone/iPad; AV, VGA e HDMI

Luminosidade | 2.800 lumens

Tamanho máximo de tela | 320 polegadas

Prós | Qualidade de imagem excelente; alto falante próprio; iPhone/iPad pode ser acoplado

Contras | Com peso de 3,9 kg, a portabilidade é limitada

Produto | Vivitek Qumi

Preço | R$ 1.999 (sugerido)

Entradas | USB, AV, mini-HDMI, Universal I/O, micro SD

Luminosidade | 300 lumens

Tamanho máximo de tela | 90 polegadas

Prós | Portátil, leve e prático; preparado para exibir imagens em 3D

Contras | Preço alto para um produto tão compacto

Produto | Brookstone Pocket Projector para iPhone

Preço | US$ 229 (nos EUA)

Entradas | Conexão para iPhone 4/4S e mini-USB

Luminosidade | 15 lumens

Tamanho máximo de tela | 50 polegadas

Prós | Cabe no bolso e projeta uma imagem de bom tamanho

Contras | Só funciona com iPhone 4 e 4S