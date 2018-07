Bem esperto esse Dot, um acessório que permite que seu iPhone filme em 360º.

Basta acoplar no aparelho, baixar o software e sair fazendo panorâmicas.

No site do fabricante, já tem vários vídeos feitos com o Dot.

Esse vídeo foi feito no Rio de Janeiro, a bordo de uma asa delta.

Outro vídeo, filmado em Veneza, Itália.

Admita-se, a imagem não sai das melhores. Mas que é divertido, isso é.

O acessório custa US$ 49 e serve para iPhone 4 e 4S.

Mais informações no vídeo abaixo ou no site da empresa.