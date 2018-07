Reprodução/Cult of Mac

Semana passada, ao tentar credenciar um repórter do Link para o evento da Apple em São Francisco, em 9 de setembro, ouvimos da assessoria brasileira que isso não seria possível pois “tudo indicava” que o foco seria em jornalistas que cobrem “moda e estilo de vida”.

Estava aí um forte indício de que o lançamento, além do anúncio de novos iPhones, contemplaria aparelhos vestíveis, reforçando as especulações de sites estrangeiros de que a empresa apresentaria um relógio inteligente, já apelidado de “iWatch”.

O site Re/Code publicou hoje mais um boato para a coleção. Segundo a nota, executivos da empresa estariam cogitando o preço de US$ 400 pelo novo produto vestível. Mas este seria apenas um dos preços, de acordo com o Re/Code, já que “fontes dizem que consumidores devem esperar uma uma gama de preços para diferentes modelos incluindo versões de preços mais baixos”.

O novo aparelho promete integração com a plataforma Healthkit, que virá junto com a atualização iOS 8 do sistema operacional móvel da Apple para otimizar o desempenho de aplicativos de saúde pessoal e atividades físicas desenvolvidos por terceiros. Monitoramento de saúde e auxílio para exercícios são vistos como um dos principais usos dos relógios inteligentes.

Com uma possível linha de relógios inteligentes, a Apple estreia em uma categoria na qual vários nomes de peso vêm apostando, incluindo Samsung, Motorola e LG. Os novos produtos também representarão a primeira nova categoria em que a empresa se aventura desde o lançamento do tablet iPad.

Como lembrou o Re/Code, o CEO da Apple, Tim Cook, disse o ano passado que a área dos vestíveis tinha muitos produtos, “mas nenhum deles vai convencer um garoto que nunca usou óculos ou uma pulseira a vestir uma”. Para o executivo, o segmento “tem muitos problemas a serem resolvidos” e está pronto para ser explorado.