Foto: Reprodução/WantChinaTimes

Enquanto o relógio de pulso da Apple ainda é um projeto distante, a fabricante de seus aparelhos na China não perde tempo.

A Hon Hai Precision Industry, mais conhecida pelo marca de fantasia Foxconn e responsável por montar iPads e iPhones, mostrou um relógio “smart” de pulso esta semana. O dispositivo pode ser conectado via Wi-Fi a um iPhone.

Através do “smart watch” da Foxconn, é possível checar ligações telefônicas, posts do Faceebook e medir sinais vitais como respitação e batimentos cardíacos.

As informações são do site Want China Times.