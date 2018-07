A CES, maior feira de produtos eletrônicos do mundo, abre nesta segunda em Las Vegas, EUA.

Do ponto de vista macro, a CES é um evento que aponta tendências de consumo e de produtos (ainda que controvérsias estejam surgindo…)

Mas é também o maior show de gadgets e traquitanas da face da Terra.

Alguns deles foram mostrados hoje para a imprensa internacional.

A foto que abre o post mostra um receptor de vídeo em HD, que pode transmitir imagens para as diferentes TVs de uma casa (uma vez que estas estejam conectadas à internet). A fabricante é a ActionTec.

A bateria Sherpa 50 da Goal Zero pode ser recarregada via eletricidade ou com energia solar, sendo útil para manter seu tablet ou smartphone funcionando onde não há tomada, mas há muito sol.

O BodyMedia Fit Core Armband promete ler quantidade de queima de calorias, atividade física, passos dados, duração e eficiência do sono.

Da Gametel, um controlador para games que pode ser acoplado ao smartphone.

Telão touch de 46 polegadas da 3M.

Equipamentos de segurança também são destaque na CES. Esse aqui é um mini-helicóptero patrulheiro chamado Wi-Spy.

Smartphone da HTC com chip da ST Ericsson Nova A9500 que roda aplicativos de realidade aumentada, como esse que mostra o conteúdo da caixinha de Lego.

Sensia 200D, rádio com internet.

Diversões eletrônicas! Transforme seu iPad numa máquina de fliperama antigo com o iCade.

Ou senão transforme seu iPad numa guitarra com o Ion Audio Guitar Apprentice.

Esse aparelho se chama iRadar e serve para detectar e avisar no iPhone sobre radares no trânsito.

Rohan Marley, filho do grande Bob, exibe o dock Bag of Rhythm, lançamento da House of Marley.

O quadricóptero Parrot A.R. Drone 2.0, controlável via wi-fi por tablet ou smartphone.

Últimos retoques são dados em displays para o novo game portátil da Sony, o PlayStation Vita.

Esta capa para o Kindle, chamada SolarKindle mantém o e-reader funcionando por até 50 horas com energia solar.

A caixa de som Behringer Splash toca via Bluetooth e pode ser arremessada dentro da piscina que tudo bem.

Esse Tinke, da Zensorium, conecta no iPhone e mede batimentos cardíacos e pressão, entre outras coisas.