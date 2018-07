Sempre cabe mais um na família Samsung. Enquanto a Apple economiza nos modelos, a empresa coreana não teme confundir seus consumidores com várias opções de aparelhos. O mesmo vale para o Galaxy Note, híbrido de smartphone e tablet que a empresa coloca em categoria própria. As lojas brasileiras acabam de receber um quarto modelo dele: o Note 8.0, com tela de 8 polegadas – maior do que as duas primeiras versões (5,3 polegadas) e menor que o Note 10.1.

Como aparelho parece um tablet a olho nu, o consumidor corre risco de ficar perdido ao ver nas prateleiras o tablet Galaxy Tab, com tela de 10.1 polegadas.

Então vamos lá. Para começar, a principal diferença dos Notes é que ele fazem ligações telefônicas. Outra característica exclusiva é a presença da caneta Stylus, que serve para escrever e desenhar na tela touch.

O primeiro Galaxy Note não tinha me convencido ao parecer pouco mais que um smartphone inflado. Já o 10.1 mostrou ter grande utilidade como tela para desenhar.

Minha experiência com a versão 8.0 foi a melhor dos três modelos. Ele tem a medida certa para a leitura. Páginas de livros digitais ficam em tamanho quase natural e as das revistas perdem pouco com formato menor. A tela tem imagem brilhante e nítida, em alta definição (full HD) para vídeos.

O Note é bem rápido na mudança de telas e abertura de aplicativos. Não se pode dizer o mesmo na hora de “acordar” o aparelho depois de algum tempo sem usar. É um processo lento. E o reconhecimento de voz para busca no Google, Google Maps ou Play Store não respondeu aos comandos que fiz.

O preço sugerido é de R$ 1.299, o que não chega a ser caro (para o padrão brasileiro) se considerarmos que tem 1,6 GHz de processamento e 16 GB de armazenamento.

Samsung Galaxy Note 8.0

Sistema | Android 4.1.2

Processamento | 1,6 GHz

Câmera | 5 megapixels

Tela | 8 polegadas

Resolução de tela | 189 ppi (pixel por polegada)

Conectividade | Wi-Fi

Armazenamento | 16 GB

Preço sugerido | R$ 1.599